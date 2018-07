Kammerchor wagt einen Blick durchs „Raum-Auge“

Dirigent Thomas Baur hat seinen „Aalener Kammerchor“ mit einer spektakulären Idee für das neue Konzertprogramm überrascht. „Wir wagen einen Blick durchs Raum-Auge“. Gemeint ist die moderne Komposition gleichen Namens von Wolfgang Rihm. Das Werk für Chor und Solisten wurde im November 1994 mit großem Erfolg in Stuttgart uraufgeführt.

Momentan studiert der Chor Bachs „Johannes-Passion“ ein, die am Palmsonntag, 17. April, um 18 Uhr in der Aalener Stadtkirche aufgeführt wird. Im Anschluss daran widmen sich die 35 Sängerinnen und Sänger dann Rihms großem Wurf, der in der internationalen Chorszene weithin Aufsehen erregt hat. Die Aufführung ist im Herbst 2011 geplant, wobei Thomas Baur noch einen geeigneten Konzert-Raum für das „Raum-Auge“ sucht, der besondere Bedingungen erfüllen muss. „Eventuell kommen auch andere Chöre als Partner infrage“, sagte Thomas Baur in der Mitgliederversammlung des Chores in der Aula des Schubart-Gymnasiums.

Durch die beiden sehr erfolgreichen Konzerte im vergangenen Jahr habe der Aalener Kammerchor nicht nur spürbaren Aufschwung erlebt, sondern auch neue Sänger und Sängerinnen gewonnen, lobte der Dirigent. Mendelssohns „Walpurgis Nacht“ sei nach der originellen „Hexenjagd“ über den Aalener Wochenmarkt zu einem großen Publikumserfolg geworden. Eine volle Stadtkirche hatte der Chor auch bei seinem Konzert „Laudes Organi“ mit teilweise erstmals in Aalen erklungenen Werken baltischer Komponisten.

Dietmar Diebold dankte als Vorsitzender dem Dirigenten für die gute Vorbereitung und dem Chor für den Eifer und die Mitarbeit. Der Kammerchor habe seine führende Position in der Aalener Musikszene nicht nur behauptet, sondern weiter ausgebaut. Besonderer Dank galt Heidrun Lieret, der Leiterin des Organisationsteams. Der Aufgabenbereich wurde für die Zukunft neu geordnet und aufgeteilt, wobei die Chormitglieder sich sehr bereitwillig zeigten. Bei den Wahlen wurde Dietmar Diebold wieder in seinem Amt, das er schon über zehn Jahre innehat, einstimmig bestätigt. Neugewählt wurden Heike Susanne Neuhäußler als zweite Vorsitzende sowie als Beisitzerinnen Martina Reck, Adelinde Pfister und Heidrun Lieret. Kassierer Erich Sayer wies auf die erfreulich positive Entwicklung der Finanzen des Chores hin. (jm)