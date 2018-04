Kammerchor sucht neue Sänger

Für sein neues Projekt sucht der Aalener Kammerchor neue Sänger. Mit dem Collegium Vocale wird am 20. und 21. Oktober das Verdi-Requiem aufgeführt, zuerst im Gmünder Münster, tags darauf in Sankt Stephanus in Wasseralfingen. Der Kammerchor probt einmal im Monat immer samstags. Probentermine stehen unter www.aalener-kammerchor.de, die erste Probe findet am 14. April um 13.30 Uhr statt.

Anmeldungen sind unter thomasbaur@yahoo.com möglich.