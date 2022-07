Kammerchor leistet seinen Beitrag zum Jubiläum

Anlässlich des 50-jährigen Bestehens des Wasseralfinger Kopernikus-Gymnasiums gibt der KGW-Kammerchor ein Konzert am Samstag, 23. Juli, um 20 Uhr in der Sankt-Stephanuskirche.

Als Besonderheit wird nicht nur der aktuelle Chor auftreten, sondern es wird auch einen großen Chor gebildet, der aus den aktiven und den ehemaligen Sängerinnen und Sängern des KGW-Kammerchors besteht. denn es haben sich 35 ehemalige Sängerinnen und Sänger aus den letzten 16 Jahren angemeldet. A-cappella-Literatur aus mehreren Jahrhunderten wird präsentiert.

Obwohl der Chor als Schulchor einem ständigen Wechsel unterzogen ist, hat sich das Niveau des Chores ständig gesteigert. Die Chormitglieder lassen zweimal pro Woche ihre Mittagspause aus, um an den Proben teilzunehmen. Eine Arbeitsphase zu Beginn jeden Schuljahres auf der Kapfenburg bereitet die Chormitglieder auf die zahlreichen Konzerte im Schuljahr vor. Den Erfolg kann man auch an den Auszeichnungen des Chores sehen: mehrere „Chorpreise Deutsche Sprache“ bei den Baden-Württembergischen Schulchortagen, einen ersten Preis beim letzten Landeschorwettbewerb und eine Platzierung unter den besten fünf Chören deutschlandweit beim Deutschen Chorwettbewerb in Weimar. Eine Ehrung kam dem Chor zusätzlich durch die Ernennung zum ersten Patenchor des SWR-Vokalensembles zu. Das reiche Repertoire des Chores kann man auch anhand der insgesamt vier CDs ablesen und nachhören, die der Chor im Laufe der Schuljahre produziert hat.

Schon im Entstehungsjahr lag der Schwerpunkt auf der modernen Chorliteratur des 20. und 21. Jahrhunderts. Die Chorsänger selbst forderten aber auch immer wieder Werke aus der Romantik und der Renaissance, die Eingang in die Konzertprogramme fanden. So finden sich auch Werke von Felix Mendelssohn beim Jubiläumskonzert. Außerdem sind Chorstücke dabei, die der Chor 2008 in Prag, 2009 in der Matthiaskirche in Budapest (Ungarn), in der Dresdner Frauenkirche 2011, 2013 und 2022, in der St. Pauls Cathedral 2012 in London, beim Deutschen Chorwettbewerb 2014 in Weimar und bei den Konzertfahrten nach Lugano (2014) und nach Italien 2015, oder bei den Chorfahrten nach Atlanta (USA) und Burgos (Spanien) gesungen hat.