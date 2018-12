In einem Mehrfamilienhaus in der Burgstallstraße ist es am Freitag gegen 18.33 Uhr zu einem Kaminbrand gekommen. Alle Bewohner des Hauses befanden sich beim Eintreffen der Polizei und der Feuerwehr Aalen bereits unverletzt vor dem Gebäude. In den Wohnungen des betreffenden Gebäudes entstand kein Sachschaden.