Kaltstart in den heißen Abstiegskampf für den VfR Aalen

Ein neuer Mann, ein neues Trainingsumfeld – so lässt sich der Trainingsauftakt des Fußball-Drittligisten VfR Aalen am besten zusammenfassen. Denn mit Johannes Bühler war in der Hüttlinger Kalthalle ein neues Gesicht mit dabei. Für Trainer Argirios Giannikis war es dagegen das erste Training in der Kalthalle überhaupt – ein Training auf dem großen Kunstrasenplatz wäre ihm lieber gewesen.

Der Winter hat dem VfR Aalen beim Trainingsauftakt einen Kaltstart beschert und zwar in der bekannten Kalthalle, die einst auch Ralph Hasenhüttl zu schätzen hat lernen müssen. „Das kleine Feld hat seine Tücken und man kann viele Dinge einfach nicht umsetzen. Zudem ist die Verletzungsgefahr auch größer“, sagte Giannikis nach der ersten Trainingseinheit im Fußballjahr 2019. In Sachen Verletzungsgefahr gab es dann gleich einen kurzen Schockmoment. Denn ausgerechnet Nicolas Sessa musste nach einem Zweikampf zunächst behandelt werden.

Bühler ist „interessant“

„In einer Pressingsituation beim Passblocken ist er umgeknickt und ich hoffe, dass nichts schlimmeres passiert ist“, so Giannikis. Denn Sessa werden sie brauchen in Aalen, in der so wichtigen restlichen Rückrunde in Liga drei für den VfR.

Schließlich steht der Drittligist vor einer echten Herausforderung, möchte man den Klassenerhalt erneut meistern. Mithelfen könnte dabei ein neuer Mann und zwar Johannes Bühler, der zuletzt vereinslos und zuvor bei der TSG Hoffenheim II aktiv war.

„Ich kenne Johannes schon lange. Er ist ein gelernter Außenverteidiger, der zuletzt auch offensiv auf der rechten Außenbahn eingesetzt wurde“, sagte Giannikis über den 21 Jahre alten Bühler. „Er sei „interessant und variabel einsetzbar“. Ob er länger in Aalen bleibt oder nicht, dass entscheide sich in den nächsten Stunden und Tagen. Generell habe man aber noch „mehrere Optionen“, was Neuzugänge in der Winterpause betreffe. „Ich denke, es wird jetzt auch bald was passieren“, so Giannikis vielsagend. Ein neuer Mann, der sicher zur Verfügung steht ist Mohamed Amelhaf. „Er ist schnell, ballstark und hat Qualitäten im eins gegen eins, die uns so bislang gefehlt haben. Wir hoffen durch ihn eine Option im Offensivspiel mehr zu haben“, sagt Giannikis. Was die kommenden Trainingseinheiten betrifft, da gibt es zumindest einen groben Fahrplan. „Wir haben die Halle jetzt mal geblockt und müssen das Wetter abwarten“, sagte Giannikis. Die nächste Trainingseinheit an diesem Samstag steigt aber um 10 Uhr auf jeden Fall in der Hüttlinger Kalthalle – vermutlich auch die zweite am Nachmittag. „Am Sonntag bekommen die Spieler von uns eine Hausaufgabe mit auf den Weg und müssen regenerieren“, so Giannikis.

Denn am Montag und Dienstag stehen dann die Leistungstests in Tübingen auf dem Programm. Am Mittwoch ist dann noch einmal eine Doppel-Trainingseinheit angesetzt. „Wir hoffen, dass wir dann zumindest auf den großen Platz gehen können“, sagte Giannikis.

Die Kondition ist freilich nach der zweiwöchigen Pause, nach dem 1:2 in Wiesbaden, noch nicht ganz weg. „Das eigene Empfinden ist gut. Wenn man bei der Familie ist, kommt man ein bisschen runter. Vom Fitnesszustand, wir haben einen Plan bekommen, sieht es ganz gut aus“, erklärte Stürmer Luca Schnellbacher, „die Winterpause ist immer kurz, so viel verliert man dann nicht.“ Und kann neu durchstarten. „Dafür ist die Vorbereitung da: Dass man alles raus haut, Gas gibt, sich aufdrängt“, merkte Innenverteidiger Marian Sarr an.

Auch wenn auf den VfR zunächst der Abstiegskampf zukommt, kann solch ein Neustart, wenn auch in der Kalthalle, etwa Angenehmes sein. „Es freut mich, dass es wieder los geht“, bekannte Sarr. Der Verteidiger, wie seine Kollegen, wissen schließlich, was auf sie zukommt: „Man weiß, dass man was gut zu machen hat.“ Das erste Liga-Spiel in 2018 steigt am Montag, 28. Januar (19 Uhr) in der Ostalb Arena gegen die Spielvereinigung Unterhaching.

Bis zum kommenden Freitag wird in Aalen – oder eben in Hüttlingen – trainiert. Dann geht es für das einwöchige Trainingslager ins türkische Belek. Vielleicht mit neuen Männern – und wieder einem neuen Trainingsumfeld.