Kalthalle des TSV Dewangen öffnet im Mai ihre Tore

Im März wird der Kunstrasen verlegt und im Mai soll eröffnet werden: Mit der Kalthalle des TSV Dewangen geht für den ersten Vorsitzenden Thomas Schnell, den Vorstand und die Mitglieder ein Traum in Erfüllung. In kurzer Zeit wurde nach dem Spatenstich Mitte Oktober der Bau innerhalb von sieben Wochen hochgezogen, jetzt fehlt im Prinzip nur noch der Feinschliff (Boden, Tore, Netze, Banden) für die Halle, die von Fußballern, aber auch von anderen Sportlern sommers wie winters genutzt werden kann.

Die Kosten liegen ziemlich genau im berechneten Rahmen, erklärt Schnell. Und die liegen bei rund 460 000 Euro. Die Stadt gibt einen Zuschuss von 40, der WLSB 20 Prozent. Alleine für den Verein war der Bau aber nicht leistbar. Hier brauchte es Kooperationspartner (SVG Fachsenfeld, Union Wasseralfingen), Sponsoren, Crowdfunding als „Zubrot“. Und es brauchte „viel Vereinsengagement“, betont der zweite Vorsitzende Heinrich Matuschek.

Die Kalthalle wird mit einer Spielfläche von 42 Mal 25 Metern ein Drittel größer wie die Wellandhalle sein. Wie die beiden Vorsitzenden erklären, will man die Halle auch Hobbymannschaften, Kursen und anderen Sportlern wie etwa Ringern anbieten. Die Kalthalle biete ein optimales Klima, im Winter ist sie gut bespielbar und im Sommer ist sie kühl. Etwas Besonderes und was es nur in der Dewanger Kalthalle gibt, erklärt Schnell, sind die Lochbleche. Sie lassen Licht, Luft und Durchzug herein, halten aber Schnee, Vögel und Blätter draußen.

Beim Spatenstich hatte Oberbürgermeister Thilo Rentschler an den Sportentwicklungsplan der Stadt erinnert, in dem das Thema Kalthallen ganz großgeschrieben und priorisiert werde. Den Dewanger TSV nannte er einen Pionier und er ist überzeugt, dass die Halle gut ausgefüllt und entsprechend genutzt werde. Einer Stadt könne gar nichts Besseres passieren.