Kalin übernimmt als Trainer in Neresheim

Sven Palinkas verlässt im gegenseitigen Einvernehmen den Fußball-Bezirksligisten SV Neresheim. Neuer Trainer wird Erdal Kalin. In einem Gespräch haben sich Palinkas und Spielleiter Harald Zettl sich darauf geeinigt getrennte Wege zu gehen. „Es kommt sicher sehr überraschend, da wir aktuell auf Platz 1 in der Bezirksliga stehen“, heißt es in einer Mitteilung des Verein.

Allerdings habe Palinkas private und berufliche Gründe mit aufgeführt zu diesem Schritt. „Wir sind Sven Palinkas zu viel Dank verpflichtet. Er war über sieben Jahre in unserem Verein. Er war als Spieler, Funktionär, Co-Trainer, Trainer immer ein fester Bestandteil unseres Vereins. Unvergessen bleiben der Bezirkspokalendspiel in 2015 als Spieler. Und natürlich als Trainer den Klassenerhalt in 2018 und die Herbstmeisterschaft Dezember 2018“, erklärt der Klub.

Coach Kalin übernimmt die Mannschaft mit sofortiger Wirkung. Kalin ist kein Unbekannter in der Region. „Mit seinen Kenntnissen und Erfahrungen erhoffen wir uns die nötigen Punkte für die Rückrunde“, so die Neresheimer. Kalin coachte die Mannschaft des Verbandsligisten TSV Essingen in der Vorrunde 2018. Er hat den FV Sontheim zum Bezirkspokalsieger und zum Aufstieg in die Landesliga geführt. „Wir wünschen Erdal Kalin viel Erfolg mit seiner neuen Tätigkeit“, so der Verein.