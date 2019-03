Kai-Steffen Frank Bester in Deutschland

Herausragende Leistungen hat das Seniorenteam des LAC Essingen im abgelaufenen Jahr 2018 erreicht. In der vor Kurzem erschienenen Deutschen Bestenliste spiegeln sich diese Leistungen mit 66 Nennungen und 16 Top-Platzierungen wieder. Das Glanzlicht setzte dabei Kai-Steffen Frank, der in der Altersklasse M 55 über die 400 Meter in 56,64 Sekunden und die 800 Meter in 2:11,03 Minuten die Deutsche Bestenliste anführt. Mit seinem siebten Platz in 25,98 Sekunden über die 200 Meter und 5,16 Meter im Weitsprung als Achter holte er weitere Top-Platzierung. Seine fünfte Nennung sicherte sich der vielseitige Leichtathlet über die 100 Meter (11. Platz: 12,76 Sekunden).

Für die beste Platzierung der Langstreckenläufer aus Essingen sorgte ein Newcomer. Bernd Ruf (M 30) schaffte auf Anhieb den Sprung in die Deutsche Spitze in der Laufszene. Über die 10000 Meter erreichte er den achten Platz (36:13,10 Minuten).

Sprint und Sprung als Stärke

Eine besondere Stärke des Essinger Teams in den Altersklassen M 45 bis M 60 sind die Sprint- und Sprungdisziplinen. Diesen Beweis lieferten Markus Hübner (M 45), Günther Widmann (M 50) und in der Altersklasse M 55 Jörg Fritze, Wilhelm Beyerle und Ernst Litau ab.

Gleich in drei Disziplinen konnte sich Markus Hübner unter den besten Zehn seiner Altersklasse platzieren. Im Sprint zählt er über die 100 Meter (5. Platz in 12,18 Sekunden) und die 200 Meter (7. Platz in 25,10 Sekunden) zur Deutschen Spitze, wie im Weitsprung mit dem sechsten Platz (5,68). Günther Widmann platzierte sich im Hochsprung mit 1,68 Meter auf dem sechsten Platz und im Weitsprung mit 5,66 Metern auf dem fünften Platz. Seine Vielseitigkeit stellte er mit dem 17. Platz im Speerwurf unter Beweis. Ernst Litau und Wilhelm Beyerle gehören hier neben Kai-Steffen Frank zu Deutschlands Besten.

Über die 100 Meter hatte Ernst Litau mit 12,64 Sekunden auf dem vierten Platz gegenüber 12,68 Sekunden für Wilhelm Beyerle auf dem siebten Platz leicht die Nase vorn. Umgekehrte Vorzeichen über die 200 Meter und 400 Meter. Über die 200 Meter-Distanz platzierte sich Wilhelm Beyerle mit 25,46 Sekunden auf dem zweiten Platz, über die 400 Meter reichten es zum fünften Platz. Ernst Litau reichten über die 200 Meter 26,14 Sekunden zum achten Platz und 59,98 Sekunden über die 400 Meter zum siebten Platz. Jörg Fritze spielte mit dem achten Platz im Hochsprung (1,57 Meter) seine Fähigkeiten aus. Roland Henne (M 60) schaffte zweimal den Sprung unter die besten 50 im Stabhochsprung (13. Platz) und Weitsprung (39. Platz). Sabine Fried (W 45) zeigte im vergangenen Wettkampfjahr, dass sie nichts verlernt hat. Trotz etwas geringeren Trainingsaufwand gehörte sie im Kugelstoßen (5. Platz) und Diskuswurf (4. Platz) zu den besten Werferinnen in Deutschland.

Vöhringer stark

Hartwig Vöhringer (M 60) konnte hier mit jeweils zwei vierten Plätzen im Speerwurf (45,43 Meter) und Diskuswurf (47,21 Meter) ganz oben anklopfen.

Für seine Vielseitigkeit in den Wurfdisziplinen wurde der Essinger mit dem zweiten Platz im Wurffünfkampf (Hammer, Kugel, Diskus, Speer, Gewicht) belohnt. Weitere Platzierungen erreichte der 60-Jährige im Gewichtswurf (16. Platz), Kugelstoßen (20. Platz), Hammerwurf (41. Platz). Im Hammerwurf (29. Platz) und im Wurffünfkampf (24. Platz) konnte sich Andreas Schieber (M 60) eine Platzierung unter den besten 50 platzieren. Udo Stohrer (M 50) gelang im Diskuswurf (46. Platz) der Sprung in die Bestenliste. In seinem letzten Jahr in der Altersklasse M 55 gelang Hans Messner gleich siebenmal der Sprung in die Bestenliste. Vom Dreisprung (11. Platz), Diskuswurf (18. Platz), Kugelstoßen (27. Platz), Gewichtswurf (31. Platz), Wurffünfkampf (23. Platz) und Hammerwurf (53. Platz).

Mittel- und Langstreckler überzeugen

Jeweils dreimal konnte sich Alexander Götz (M 40) von 800 bis 3000 Metern, Günther Maslo (M 65), Siegfried Richter (M 55) und in der Altersklasse M 50 Carsten Lecon von 1500 bis 5000 Meter, Rainer Kolb und Rainer Strehle jeweils von 200 bis 800 Meter in die Deutsche Bestenliste eintragen. Günther Maslo über die 1500 Meter auf dem 23. Platz, 5000 Meter (27.) und 800 Meter (28.), Siegfried Richter über die 10000 Meter auf dem 23. Platz, 1500 Meter (26.) und 5000 Meter (34.). Je einmal platzierte sich der Älteste im Essinger Team, Ernst Wolf (M 70), über die Zehn-Kilometer-Strecke Straße auf dem 33. Platz, Franz Marschik (M 55) über die 5000 Meter (43.) und Bernhard Frey (M 50) über die 400 Meter (39.). Steffen Bohm 800 Meter (37.) und 1500 Meter (43.). Der amtierende Landesmeister, die Mannschaft M 50, erreichte mit ihrem neuen württembergischen Rekord einen siebten Platz. Noch besser platzierte sich die DAMM-Mannschaft der Senioren M 50. Die auf Anhieb die zweite Position in Deutschland belegten.

In der Altersklasse M 50 sicherten sich jeweils den dritten Platz: die 4 x 100-Meter-Staffel in der Besetzung Ernst Litau, Kai-Steffen Frank, Wilhelm Beyerle und Rainer Strehle und die 3x1000-Meter-Staffel in der Besetzung Rainer Kolb, Rainer Strehle, Kai-Steffen Frank. Über die 4x400-Meter (Litau, Frank, Beyerle, Strehle) reichte es sogar zum zweiten Platz. Vöhringer, Messner und Schieber gelang in der Teamwertung beim Fünfkampf in der Altersklasse M 55 das gleiche Kunststück.