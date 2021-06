Kai Bliesener ist neuer Geschäftsführer der IG Metall

Wechsel an der Führungsspitze der IG Metall Aalen und Schwäbisch Gmünd: Nachdem Andrea Sicker Ende verganenen Jahres aus gesundheitlichen Gründen die lokale IG Metall Geschäftsstelle verlassen hat, übernahm Kai Burmeister kommissarisch die Funktion des Ersten Bevollmächtigten auf der Ostalb.

Seit Dienstagabend steht sein Nachfolger im Amt fest. Mit 98,2 Prozent wurde Kai Bliesener heute im Gmünder Congress-Centrum Stadtgarten zum neuen Geschäftsführer in Schwäbisch Gmünd gewählt. Bereits am Vortag hatten die Delegierten der IG Metall Aalen Bliesener in der dortigen Stadthalle mit 98,3 Prozent zum Geschäftsführer ihrer Geschäftsstelle gewählt.

Kai Bliesener bekleidet bisher das Amt des Ressortleiters für Fahrzeugbau und Zulieferindustrie beim Vorstand der IG Metall in Frankfurt. Davor war er unter anderem in leitender Funktion beim Betriebsrat von Porsche sowie als Pressesprecher der IG Metall Baden Württemberg tätig.

Der Weinstädter gilt als Kommunikations- und Automobilexperte. Er sitzt für die Arbeitnehmerseite im Aufsichtsrat von Mahle GmbH und war bis März 2021 Mitglied im Aufsichtsrat der Volkswagen AG. Zudem ist er Mitglied der Nationalen Plattform Zukunft der Mobilität und des Expertenausschusses „Zukunftsfonds Automobil“.

„Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und bedanke mich für das große Vertrauen und die Unterstützung durch die Kolleginnen und Kollegen auf der Ostalb“, so Kai Bliesener.

„Ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam mit der lokaler Industrie, unseren Hochschulen und der passenden Infrastruktur optimale Voraussetzungen schaffen können, um die Ostalb zu einer Modellregion für neue Antriebe und Mobilitätskonzepte zu entwickeln. Daran möchte ich mitwirken, denn es geht darum Arbeitsplätze und Klima zu schützen“, so Bliesener abschließend. Antreten wird Bliesener sein Amt zum 1. September.