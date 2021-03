Kahlschlag bringt BUND auf die Palme

Beim BUND-Ortsverband Aalen (Bund für Umwelt- und Naturschutz) ist die Aufregung groß: Im Februar ist an der Böschung der Schättere-Trasse oberhalb des Birkhofs nach Auffassung der Naturschützer radikal und rücksichtslos mit schwerstem Gerät gemulcht worden, viele Sträucher seien fast in Bodennähe abgerissen und abgemäht worden. Darunter auch die seltene Rotblättrige Rose, eine Rote-Liste-Art, die einst an der Böschung vom BUND-Pflanzenfachmann Jürgen Weller entdeckt worden war. Der Aalener BUND hat den Vorfall inzwischen dem Landratsamt als unterer Naturschutzbehörde und dem Umweltministerium in Stuttgart gemeldet.

In einer Pressemitteilung spricht der Aalener BUND von „viel Ignoranz im Umgang mit dem beliebten Natur- und Hecken-Lehrpfad, den die Stadt Aalen auf Anregung des damaligen OB Ulrich Pfeifle einst eingerichtet hatte. Neben einem krassen Verstoß gegen ein naturschonendes Pflegemanagement und offenbarer Unkenntnis der wütenden „Landschaftsgärtner“ hätten hier offenbar auch die Auftrags- und die Aufsichtsbehörde versagt. Und die Naturschützer des BUND machen keinen Hehl aus ihrer Vermutung, dass diese „Naturvernichtung“, wie sie schreiben, im Zusammenhang mit dem geplanten Ausbau der Schättere-Trasse zusammenhängen könnte, „um im Vorfeld Tatsachen zu schaffen“. Die wenigen Exemplare der Rotblättrigen Rose seien dabei schwer beschädigt worden. Diese Rosenart fehlt nach BUND-Angaben in den meisten Landesteilen Baden-Württembergs ganz. Weshalb sie damals nach ihrer Entdeckung in Aalen auch dem Regierungspräsidium Stuttgart als oberer Naturschutzbehörde gemeldet worden sei.

„Diese aktuellen Beobachtungen sind leider das vollständige Gegenteil von verantwortlichem Artenschutz“, sagt Helmut Haas vom BUND Aalen. Deshalb fordert der Ortsverband nachdrücklich, dass der behördliche Naturschutz seine gesetzlich vorgeschriebene Aufgabe des Artenschutzes Ernst nehme. Leider handle es sich bei dem Natur -und Heckenlehrpfad auf der Schätteretrasse nicht um einen Einzelfall, so Haas weiter. Der BUND beklage seit Jahren das radikale Abmähen und Ausforsten von ökologisch wertvollen Randflächen, insbesondere an Straßen- und Wegeböschungen.