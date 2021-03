Kaffee und Kakao für die Aalener Tafel

Schon seit mehreren Jahren unterstützt Oliver Strack, Inhaber der Firma ODTV.de in Unterkochen, die Aalener Tafel. Die Firma vertreibt als Fach- und Großhändler europaweit gewerbliche Heißgetränkeautomaten, Füllprodukte und Zubehör. Für den Kocherladen hatte der Unternehmer dieses Mal Kaffee, Kakao und Milchpulver im Wert von über 800 Euro im Gepäck. „Gerade in diesen Zeiten ist es uns besonders wichtig, das Engagement der Aalener Tafel zu würdigen und Nahrungsmittel zu spenden“, betonte Strack beim Besuch in der Bahnhofstraße und bedankte sich bei Projektleiter Gerhard Vietz und dessen Stellvertreterin Christine Klein für deren Einsatz. Beide gaben den Dank zurück und freuten sich über die regelmäßige Unterstützung von ODTV.de.