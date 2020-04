Kaffee und Espresso aus Aalen siegen

Seit dieser Woche steht fest: Filter-Kaffee und Espresso aus den Cafés Samocca zählen zu den besten Röstkaffees in ganz Deutschland.

Der Verkostungswettbewerb der Deutschen Röstergilde e.V. ist nun einige Wochen her. Aufgerufen hatte die größte Interessenvertretung der Spezialitätenröster in Deutschland um die besten Röstkaffees von handwerklichen Gilde-Kaffeemanufakturen zu bewerten.

Die hohe Qualität wurde gehalten und bestätigt. Gleich über zwei Auszeichnungen dürfen sich alle Samoccaner freuen. Beim eingereichten Filterkaffee der Sorte SI Gourmet Café Ruanda, einer für alle Brühverfahren geeigneter 100 Prozent Arabica Bohne mit komplexem, leicht süßem und nach Schokolade erinnerndem Aroma, wurden unter anderem Geschmack, Nachgeschmack, Säure, Körper, Balance, die Reinheit im Geschmack und Süße bewertet. Von 100 möglichen Punkten erzielte dieser Kaffee 81 Punkte und eine Auszeichnung in Silber. Besonders an diesem Kaffee ist zudem, dass er auf der Sake Coffee Plantation Arbeitsplätze mit fairer Entlohnung sichert, deren Frauenanteil über 70 Prozent liegt. Von jedem verkauften Kilo SI Gourmet-Café spendet das Samocca 50 Cent an Soroptimist International.

In der Kategorie Espresso wurde die Sorte Fair Espresso Armonico eingereicht, eine 20 Prozent Robusta und 80 Prozent Arabica Bohne, mit einem ausgeprägt kräftigen Körper und einem ausgewogenen, fruchtig-süßen Aroma. Getestet wurden hier die Kriterien Crema, Aroma, Säure, Körper, Nachgeschmack sowie Balance. Dieser Kaffee erzielte knapp 84 Punkte und eine Auszeichnung in Gold.

Wie kommt nun der Verbraucher in der aktuellen Corona-Zeit an den Kaffee? „Aktuell bieten wir neben unserem Online-Shop auch einen „Straßenverkauf“ von 10 bis 15 Uhr an. Aber hierfür muss zuvor telefonisch oder im Online-Shop unter www.samocca.de bestellt werden.