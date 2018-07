Kaffee mit dem Aalener Spion

Mit dem Aalener Spion frühstücken? Jetzt kein Problem mehr. In der Tourist-Information Aalen gibt’s nun neue Tassen mit drei Motiven und in drei Farben. Eine Tasse kostet 8,90 Euro, das Deierset 24,90 Euro. Die Motive sind angelehnt an die Spionrallye mit Malbuch und Kinderstadtplan. Das Set „Malbuch mit Spionsifte, Spionrallye und Kinderstadtplan“ gibt es für 3,95 Euro. Neu sind auch ein Aalbäumle-Schlüsselanhänger für 2,95 Euro sowie ein 1000-Teile-Puzzle mit Aalbäumle-Motiv für 34 Euro.