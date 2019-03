Kabarettist Hagen Rether teilt in Stadthalle ordentlich aus

Eigentlich wollte er gar nichts sagen. Einfach einmal die Augen zumachen. Loslassen. Auch den Beckenboden. Freiheit genießen. Yogastunde und so. Aber einer wie Hagen Rether kann halt den Mund nicht halten. Denn der Mann scheint eine ausgewachsene Allergie zu haben gegen Dummheit, Gier, Ignoranz und Doppelmoral und Verlogenheit. Und die muss er einfach teilen.

Mit seinem aktuellen Programm „Liebe“ in der fast vollen Stadthalle lag er in der Reihe „wortgewaltig“ ganz richtig. Der bekennende Atheist nahm die Besucher ins Gebet. In eins der sehr deutlichen Art. Ein Zyniker, wie manche sagen, ist er nicht. Er überspitzt nur ein bisschen eine ziemlich zynische Welt.

Vor 13 Jahren war er schon mal in Aalen. Damals war Wahlkampf. Er erinnert sich noch an die Wahlplakate der „Partei Bibeltreue Christen“ (PBC), das Kürzel hört sich für ihn wie das für ein Lösungsmittel an. Die Vertreter einer anderen Partei mit christlichem Bezug im Namen nimmt er sich später vor. Und wie. Er zählt sie auf, die Spahns, Dobrindts, Scheuers, den „BlackRock“-Merz und den „Rest der ganzen Addams-Family“.

Christian Lindner darf auch nicht fehlen, ist er doch für ihn Aushängeschild dieser Zeitgenossen im blauen „Slim-Fit“-Anzug“. Die Namen dabei sind ihm eigentlich egal – „es geht um die Muster“. Rether sagt genau, wo er politisch steht. Bei den Linken und bei den Grünen. Bei der Unterschicht, gegen die die Mittelschicht aufgehetzt wird. Auch weil das ja alles Nazis oder zumindest AfD-Wähler seien. Mit echten Rassisten könne und brauche man nicht reden, sagt er. Aber mit den Mitläufern.

Und er steht bei denen, die auf Fleisch verzichten. Er mache, sagt er, so lange Kabarett, bis der Konsum von Fleisch aus Massentierhaltung und auch so verboten sei. Eingefleischte Fleischesser, fürchtet er, werde das aber nicht abhalten: „Dann esse ich halt Veganer.“

Der Zopfträger kennt keine Gnade

Für Rether steht nicht nur Deutschland am Abgrund, sondern die ganze Welt. In Sachen Klima, Demokratie, Gesellschaft, die für ihn in weiten Strecken nur noch schamlos ist und statt mehr Telefonanbietern mehr Psychotherapeuten gut gebrauchen könnte. Er knöpft sich in seiner ihm eigenen Art so ziemlich alles vor.

Mit dem immer wieder eingestreuten Hinweis „haben Sie Winterreifen?“, „geht’s noch?“ oder „darauf gehe ich später noch“ ein. Denn der scharfzüngige Zopfträger hat viel Zeit mitgebracht, über drei Stunden. Aber keine Geduld. Gnade hat er auch nicht im Gepäck für die inkarnierten Unzumutbarkeiten und für die selbstverschuldet Doofen und sich im Schritt kratzenden Selbstzufriedenen.

Mehr entdecken: Schweizer Kabarettpreis für Hagen Rether

Er nimmt sich so ziemlich alle vor. Die „Brüder im Vatikan“, von deren Hammer-Gras er gerne mal einen Zug nehmen würde, um sich Jahrhunderte zurückzubeamen. Die Insassen, die mit dem Familien-Panzer die Tochter ein paar Hundert Meter in den Kindergarten fahren, Schlägertrupps, die jedes Wochenende zum Bürgerkrieg ins Stadion pilgern zu den da unten kickenden Millionären. Und die dienenden „Untertanen“, mit denen man so ziemlich alles anfangen kann – „geht’s noch?“.

Ein Ständchen zur Verdauung

Er wettert gegen alles und alle, bei denen so wenig bis nichts hängengeblieben ist, für das, wie er sagt, Kant, Lessing, Voltaire gekämpft haben. Auf das Thema Flüchtlinge kommt er immer wieder zu sprechen. Was hätte die Bergpredigt dazu gesagt, fragt er. Er rechnet vor, was die Flüchtlinge im Land kosten und setzt die Folgekosten des bundesdeutschen Saufens dagegen.

Rethers Kabarett macht keine Gefangenen. Ernst ist ihm zumute. Gelacht werden darf trotzdem, obwohl er das anfangs untersagte. Und lachen müssen viele in der Stadthalle, trotz der Warnungen, das Armageddon sei nicht mehr so fern. Was die zwei Bananen auf dem Flügel sollen, bleibt offen. Reine Deko war der nicht: Am Ende gab er ein Jazz-Ständchen. Quasi zur Verdauung dessen, was er hier so an handfester Kabarett-Kost ausgegeben hatte.