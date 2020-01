KAB macht mit Petition Druck auf die Bundesregierung

Sandra Lutz-Lang hat mit Vertretern der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) 76 371 Unterschriften ihrer Petition „Zwölf Tage Dauerschicht abschaffen!” an den Pflegebevollmächtigten der Bundesregierung, Andreas Westerfellhaus, übergeben. Im Anschluss fand ein Gespräch statt. Vor dem Bundesgesundheitsministerium gab es außerdem eine Mahnwache der KAB Rottenburg-Stuttgart.

Der Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung, Andreas Westerfellhaus, kommt selbst aus der Pflegebranche und kennt die Problematik. Er findet, dass sich bei den Dauerschichten etwas ändern muss und zwölf-Tage-Schichten zu lang sind. „Er will mein Anliegen nun an den Bundesarbeitsminister Hubertus Heil in dieser Woche herantragen und auf unser Gespräch und die Petitionsübergabe hinweisen“, sagte Sandra Lutz. Dass die Dauerschichten in der Pflege zeitnah auf maximal sieben Tage verkürzt werden, ist eine Forderung von Pflegefachkraft Heike Hager. „Der derzeitige Dauereinsatz gefährdet die Qualität der Arbeit und die Gesundheit der Kolleginnen und Kollegen.“ Dass fehlerfreies Arbeiten, Präsenz und aufmerksame Zuwendung so nicht zu leisten seien, findet die KABVerantwortliche Christa Wolpert. „Da helfen auch gut gemeinte Boni wie Gutscheine fürs Fitnesszentrum nicht weiter, wie es viele Betriebe anbieten.“

KAB-Regionalsekretärin Maria Sinz fordert, an den Basics anzusetzen, statt hilflos Symptome zu bekämpfen. Studien zeigten, dass Hunderte von Pflegekräften in ihren Beruf zurückkehren, sobald die Bedingungen stimmen.

Für Christa Wolpert sind 76 371 Unterschriften auch ein Auftrag weiterzumachen. „Wir haben Unterschriften an der Haustür und online gesammelt, dabei erfuhren die KAB-lerinnen und KAB-ler sehr viel Unterstützung.“