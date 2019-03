Kickboxer Daniel Dörrer ist wieder zurück in der Erfolgsspur. Der aus Ellenberg stammende Kämpfer besiegte am vergangenen Freitag in Thailand seinen Gegner durch einen spektakulären K.o.

Dörrers Gegner war der starke und erfahrene Thaiboxer Singh Nung Kornthasalar aus Thailand. Es entwickelte sich ein ausgeglichener und fairer Kampf, der – wie es im Thaiboxen üblich ist – auf fünf Runden angesetzt war. In der dritten Runde jedoch erwischte Dörrer seinen Gegner mit einer Folge von knallharten Kicks und Boxtechniken. Nach der Niederlage zuletzt in Hamburg meldete sich Dörrer damit mit einem Erfolgserlebnis zurück. Der nächste MMA-Kampf ist laut Dörrer schon in Planung. Weitere Kämpfe dieses Jahr sollen zudem in Deutschland, der Schweiz und in Japan stattfinden.