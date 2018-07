Künstlerkollektiv inszeniert Farbtaufe

Doris Day säuselt ihr „Que Sera“ im sommerlichen Vorgarten, Caterina Valente lässt ganz Paris von der Liebe träumen. Da platzt auf dem Dach ein großer, mit Wasser gefüllter Ballon. Es ist der Startschuss für die Aktion „Attacke“ des Aalener Künstlerkollektivs. Peng: Dann fliegen Farbbeutel und „Attacke“-Rufe durch den Vorabend.

50 Interessierte haben sich vor dem Elternhaus des aus Aalen stammenden Architekten Werner Sobek, einem „Heimstättenhäuschen“ in der Zebertstraße 49, versammelt. Eingeladen für den späten Samstagnachmittag hatte das 2012 gegründete Künstlerkollektiv, das die freien Künstler Martina Ebel, Silke Schwab, Ines Tartler, Andreas Böhm und Andreas Welzenbach lose vereint.

Nach dem Startschuss sind aber erst einmal die zukünftigen Bewohner des Hauses gefordert. Sie dürfen die ersten Beutel werfen. Judith und Johannes Kimling haben das Haus gekauft, haben mit einer umfassenden Renovierung innen bereits begonnen, im September soll es dann an Dach und Fassade weitergehen.

Über den Kindergarten – Familie Kimling zieht mit zwei Töchtern ein – haben sie die Künstlerin Ines Tartler kennengelernt. So sei die Idee entstanden, erklärt Johannes Kimmling, die Hausfassade vor dem Umbau künstlerisch zu nutzen.

Per Schubkarren werden die Farbbeutel heran gekarrt. Jeder darf mal. Martina Ebel behält den Überblick und fordert zum Mitmachen auf: „Das ist ein Happening: Man weiß vorher nicht, was passiert. Alle machen mit und es ist nur für den Moment.“ Ebel prägt den Begriff „Farbtaufe“. Als ein Farbbeutel oben an der Kaminspitze einschlägt, gibt’s spontanen Beifall vom Publikum.

Zwischen den mit Farbklecksen gezeichneten Kindern und Erwachsenen erklären die Künstler gerne, was hinter der Aktion steckt. Ines Tartler etwa geht aufs Mitmachen ein: „Wir wollten künstlerisch ein Zeichen setzen, inszenieren, dass die Familie das Haus übernimmt. Den Nachbarn zeigen: Wir sind da.“

Viele Nachbarn machen mit

Das scheint gelungen. denn viele Nachbarn sind gekommen und machen auch gerne mit. Dass auf dem Nachbarhaus ein paar Spritzer landen ist kein Problem. „Die Farbe ist wasserlöslich und biologisch abbaubar, nur Kleister und Pigment“, erklärt Silke Schwab, „wir haben bewusst Farbtöne aus den 50er-Jahren ausgewählt – Minttöne, gedecktes Orange oder Gelb, passend zum Alter des Hauses.“ Das erklärt im übrigen auch die Musikauswahl.

Ein Stadtteil verändert sich

Fotokünstler Andreas Böhm, der nebenbei die ganze Aktion mit seiner Kamera in Drei-Sekunden-Intervallen einfängt, freut sich über die „Raumveränderung“. Innerhalb weniger Minuten habe die Zebertstraße – zumindest an der Kreuzung zur Lilienfeinstraße – ein anderes Gesichtr bekommen. Das lässt sich mühelos auf den ganzen Stadtteil übertragen. So wie die Kimlings haben in den vergangenen Jahren zahlreiche junge Familie ein Haus im Aalener Osten erstanden. Der Pelzwasen verändert sich.