Künstlerin erklärt ihr Werk

In der Galerie im Rathaus Aalen ist derzeit eine Ausstellung der Künstlerin Hannelore Weitbrecht zu sehen. Im Gespräch mit der Künstlerin am Sonntag, 14. April, um 15 Uhr erfahren kunstinteressierte Besucher mehr über ihr künstlerisches Werk.

Die Künstlerin nutzt Papier als autonomen Werkstoff in seiner vielschichtigen Qualität. Manche Arbeiten erinnern an Formen aus der Natur wie der blütenähnliche „Tanz der Bücher“. Andere Werke entstehen aus verfremdeten Büchern: Sie werden linear geschichtet, gebogen, verklebt oder mit einem Spiegel versehen. So ihrem ursprünglichen Leseinhalt enthoben, regen die Buchobjekte zu neuen Betrachtungs- und Leseweisen an. Formal bleiben die Arbeiten in einem Zwischenbereich von gegenständlicher und abstrakter Form - mit hohem Aufforderungscharakter zur freien Assoziation.

Zeitgleich sind in der Galerie Zaiß ausgewählte Werke der Künstlerin zu sehen.