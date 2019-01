Königsmann wechselt von Fürth nach Aalen

Torwart Timo Königsmann wird den VfR Aalen bis Saisonende verstärken. Das berichtet der Verein in einer Pressemitteilung. Königsmann stand zuletzt bei Greuther Fürth unter Vertrag und wurde in der Jugend beim Bundesligisten Hannover 96 ausgebildet.

Der ehemalige Jugendnationalspieler war bereits im Trainingslager des VfR in Belek dabei und hinterließ laut Pressetext einen guten Eindruck. „Wir sind nach seiner Abreise weiterhin mit Timo in Kontakt geblieben und freuen uns, dass wir ihn hier in Aalen begrüßen dürfen. Timo hat eine gute Ausbildung genossen und passt in unsere Torhüter-Philosophie, zudem ist er sofort einsatzbereit“, wird Torwarttrainer Erol Sabanov zitiert.

„Da sich unsere beiden Ersatztorhüter Matthias Layer und Raif Husic verletzt haben, war es absolut notwendig, einen weiteren Schlussmann zu verpflichten. Dass es nun mit einem Kaliber wie Timo geklappt hat, ist für uns natürlich umso erfreulicher “, so Hermann Olschewski, Präsidiumsmitglied Sport des VfR. Der 21-Jährige soll bei den Schwarz-Weißen die Rückennummer 21 erhalten.