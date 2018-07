Jutta Proks führt jetzt P.A.T.E. an

Vorsitzende Ute Hommel hat das Zepter an ihre Nachfolgerin Jutta Proks übergeben. P.A.T.E. – das war 19 Jahre lang Ute Hommel. An dieser Tatsache geht nichts vorbei, darüber waren sich alle Vereinsmitglieder und Tageseltern bei der Hauptversammlung im Klaren. Und so durfte ein wenig wehmütig dem letzten Rechenschaftsbericht der Vorsitzenden gelauscht werden, bevor sie mit ihrer mit „Time to say Good bye” überschriebenen Rede Abschied nahm.

Spannende, schöne und erlebnisreiche Jahre seien es gewesen, meinte sie rückblickend, um so manch eine heute kurios anmutende gesellschaftliche Situation in den Fokus zu nehmen. Kinder zur Betreuung an Fremde abzugeben, das war 1992 für viele Bürgermeister, Kreis- und Gemeinderäte unvorstellbar. Und so wurde Hommels Verein nicht begrüßt, sondern argwöhnisch beäugt. Die amtliche Unterstützung beschränkte sich auf 350 Euro. Pro Jahr! Die große Wende kam erst, als die Parteien die Kleinkinderbetreuung zum Programm erhoben und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erkannten.

Unerlässlich für den Verein: die Qualifizierung der Tagesmütter, um den steigenden Anforderungen gerecht zu werden. 1995 starteten die ersten Kurse, die mittlerweile modular aufgebaut, alle mit der Tagespflege zusammenhängenden Themen abdecken. Der nächste große Schritt war die Anerkennung als Freier Träger der Jugendhilfe (1996) und der nachfolgende Kooperations- und Delegationsvertrag mit dem Landkreis, der die Arbeit des in Ellwangen, Aalen und Schwäbisch Gmünd agierenden Vereins professionalisierte. Eine hauptamtliche Geschäftsführerin übernahm nun die Arbeit, da die zunehmenden fachlichen Anforderungen ehrenamtlich nicht zu bewältigen waren.

Nach Ansicht Ute Hommels ist es den ehrenamtlichen Helfern und den hauptamtlichen Mitarbeitern zu verdanken, dass P.A.T.E. zum verlässlichen Partner für die Kindertagespflege im Ostalbkreis geworden ist. Dem Lob wollte die Leiterin des Kreisjugendamtes, Jutta Funk, nicht nachstehen. Der scheidenden Vorsitzenden bescheinigte sie, Motor des Vereins gewesen zu sein. Ute Hommel selbst habe sie auch bei strittigen Themen als faire und kompetente Verhandlungspartnerin kennengelernt, die immer für die Sache der Tagesmütter und der von ihnen betreuten Kinder eingetreten sei.

Mit Ute Hommel schieden Ute Nagel und Ingrid Ried aus dem Vorstand aus. Die einstimmig gewählte neue Vorsitzende, Jutta Proks, kommt aus Lorch, ist dort Gemeinderätin und auch Kreisratsmitglied. Seit einem Jahr war sie bereits als Beirätin im P.A.T.E.-Vorstand. Als Interims-Geschäftsführerin wird ihr Gabi Ernst zur Seite stehen. Weitere Vorstandsmitglieder sind Anette Hönle (zweite Vorsitzende), Ursula Ambacher (Finanzen), Petra Engler, Nadine Jelinek, Gabi Ernst und Elke Pöpsel. (kul)