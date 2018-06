Justus-von-Liebig-Schule am Aalener Berufsschulzentrum spürt aktuelle Entwicklungen als eine der ersten

Planen für mögliche Entwicklungen und Trends, deren tatsächliche Auswirkungen letztlich aber noch gar nicht absehbar sind – das bestimmt derzeit den Alltag in vielen Schulen. Nicht alleine wegen der demografischen Entwicklung mit sinkenden Schülerzahlen oder neuer Wege, welche die grün-rote Landesregierung derzeit im großen Stil öffnet. Es geht auch um den zukünftigen Bedarf an Fachkräften, um Berufe, die künftig besonders stark gefragt sein werden. Mit am ehesten spürt dies alles die Justus-von-Liebig-Schule am Aalener Kreisberufsschulzentrum. Ihre Profile Ernährung, Sozialpädagogik, Biotechnologie, Gesundheit, Gastronomie sowie Agrar- und Forstwirtschaft besuchen derzeit 850 Schülerinnen und Schüler in 45 Klassen – vom Vorqualifizierungs- und Berufseinstiegsjahr über die Berufsschule und die Berufsfachschulen bis hin zu den Beruflichen Gymnasien. Was im Angebot dauerhaft Bestand haben wird, was neu hinzukommen muss, was möglicherweise „Auslaufmodelle“ sein werden, das versuchen Schulleiterin Lydia Pantel und die Abteilungsleiter Eva Hänle und Stephan Stoll zwar so realistisch wie möglich einzuschätzen, letztlich entscheiden werden aber auch hier Anmeldezahlen, Wünsche, Trends – und die Politik.

Beispiel zweijährige Berufsfachschulen, die Schüler mit Hauptschulabschluss zur Mittleren Reife führen: Seit Einführung der Werkrealschulen wird deren nahes Ende prophezeit, die Gemeinschaftsschule hat diese Voraussagen noch befördert. Derzeit allerdings ist das Gegenteil der Fall: Die Anmeldezahlen sinken nicht, an manchen Beruflichen Schulen explodieren sie geradezu. „Das sind nur Anmeldezahlen, die nichts darüber aussagen, wie viele Schüler tatsächlich kommen werden“, sagt Hänle. Weil die Ausbildungsberater derzeit allüberall empfehlen, so viele Bewerbungen wie möglich abzuschicken. Auf Dauer würden hier die Schülerzahlen aber deutlich sinken, weil schon rein demografisch der „Nachschub“ aus den Werkreal- und Gemeinschaftsschulen fehlen wird und weil mangels Masse inzwischen wieder deutlich mehr Ausbildungsbetriebe auch Hauptschülern eine Lehrstellenchance geben.

Beispiel Berufliches Gymnasium: Mit 60 Schülern in zwei Klassen erlebt das Sozialwissenschaftliche Gymnasium (SG) derzeit einen absoluten Boom, trotz des Zulassungsschnitts von 2,3. Viel Psychologie und Pädagogik mit Ansätzen von Sozialmanagement – das kommt vor allem bei Mädchen gut an. Hingegen hat der „Knüller“ von vor wenigen Jahren, das Biotechnologische Gymnasium, seine besten Tage schon hinter sich: Eine stabile Klasse gibt’s derzeit, „die Bio-Blase war 2008“, sagt Stoll. Mit einer Klasse stabil ist bislang auch der einst erste Gymnasialzug der Schule, das Ernährungswissenschaftliche Gymnasium, das sich zum Teil aus Absolventen der zweijährigen Berufsfachschulen speist – siehe oben…

Ein topaktuelles Thema ist das große Feld der Kinderbetreuung, auf dem die Schule ab Herbst in die neue duale Ausbildung von Erzieherinnen einsteigen wird. Eine relativ lange Tradition an der Schule hat die Ausbildung von Kinderpflegerinnen, die zumindest mittelfristig, so glaubt Stoll, auch weiterhin Bestand haben werde. Seit ein paar Jahren werden auch vorwiegend Frauen mit einer entsprechenden Vorbildung als Erzieherinnen qualifiziert. Der drohende Fachkräftemangel hier, der Rechtsanspruch auf U3-Betreuung ab 2013 und der allgemein steigende Betreuungsbedarf könnten sich auf das weitere Angebot der Schule positiv auswirken.

„Die Nachfrage nach Betriebskindergärten wird zunehmen, und viele junge Mütter brauchen keine Krabbelgruppe, sondern einen Kita-Platz“, sagt Stoll. Allerdings müsse die Bezahlung der Erzieherinnen auf Dauer deutlich besser werden. Stoll will auch nicht ausschließen, dass die Schule eines Tages in die Weiterbildung von Tagesmüttern einsteigen könnte. Wie generell der ganze Bereich der Erwachsenenqualifizierung ein Thema sein dürfte, das die Schule künftig noch intensiver beschäftigen wird.