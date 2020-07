Justus-von-Liebig-Schule: 183 Schüler haben den Abschluss in der Tasche

183 Schüler haben in diesem Jahr ihren Abschluss an der Justus-von-Liebig-Schule gemacht. Eingerechnet sind dabei nicht die Abiturienten des Biotechnologischen, Ernährungswissenschaftlichen und Sozialwissenschaftlichen Gymnasiums und der Berufsoberschule Sozialwesen. Die Schüler mit einem Abschluss von 2,4 oder besser erhalten eine Belobigung (B), diejenigen mit einem Schnitt von 1,9 oder besser erhalten einen Preis (P).

Die Justus-von-Liebig-Schule ist eine haus- und landwirtschaftliche Schule, die eine Vielfalt an Ausbildungsmöglichkeiten und Schulabschlüssen anbietet. Schwerpunkte liegen im Bereich Erziehung/ Sozialpädagogik, Ernährung, Biotechnologie, Gesundheit und Agrarwissenschaft. Neben den beruflichen Gymnasien gibt es mehrere Formen der Erzieherausbildung, aber auch mehrere Schularten, in denen es um Berufsorientierung und Berufsvorbereitung geht. Landwirte werden hier ausgebildet, auch im zweijährigen Rhythmus Hauswirtschaftsmeisterinnen. Einen mittleren Bildungsabschluss kann man an den zweijährigen Berufsfachschulen erlangen.

Zudem gibt es an der Justus-von-Liebig-Schule mehrere Formen der Erzieherausbildung. Nach dem einjährigen Berufskolleg für Sozialpädagogik (1BKSP) können die Schüler in das zweijährige Berufskolleg für Sozialpädagogik (2BKSP) wechseln. Dies ist eine zweijährige Vollzeitausbildung. Im Anschluss daran wird dann noch das Anerkennungsjahr absolviert. Daneben gibt es die dreijährige sogenannte PIA-Ausbildung (Praxisintegrierte Erzieherausbildung), aber auch eine Teilzeitform, die beispielsweise für Mütter und Väter, die nebenher eine Familie zu versorgen haben, interessant ist.

Gesucht werden derzeit laut Schule auch Fachpraktiker der Hauswirtschaft. Mit Megan Crystal Hausmann und Svenja Strauß (kein Foto) haben zwei Schülerinnen der hauswirtschaftlich-pflegerisch-sozialpädagogischen Berufsschule ihre vielseitige Ausbildung abgeschlossen und dürfen sich als solche bezeichnen. Außerdem gehen Anela Cibar; Zornitsa Dilyanova, Margaréta Melcherová, Marah Sadiddin und Mirije Shehu (kein Foto) einen wichtigen Schritt in die Zukunft, weil sie ihr Vorqualifizierungsjahr Arbeit und Beruf erfolgreich absolviert haben. Innerhalb eines Jahres haben sie die Grundlagen der deutschen Sprache gelernt und wurden in anderen Fächern so unterrichtet, dass sie nun eine Ausbildung beginnen werden und jede Absolventin beruflich Fuß fassen kann.