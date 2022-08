Jusos Ostalb fordern Verlängerung des 9-Euro-Tickets

Die Jusos Ostalb setzen sich für eine Verlängerung des 9-Euro-Tickets ein. Wie die Arbeitsgemeinschaft der Jungsozialistinnen und Jungsozialisten in der SPD (Jusos) in einer Pressemitteilung betont, stoße die Entscheidung der Bundesregierung, diese Maßnahme zur finanziellen Entlastung der Bürgerinnen und Bürger aufzugeben, auf Unverständnis. Ihrer Einschätzung hätten viele Menschen von dem vergünstigten Ticket profitiert, die sonst keinen Zugang zum Nahverkehr haben. So sei eine soziale Ungerechtigkeit vorübergehend abgeschwächt worden, was die Jusos positiv sehen.

In einer Verlängerung des Spartickets sehen die Jusos die Chance, den Verkehr langfristig von der Straße auf die Schiene zu verlagern. "Wir haben gesehen, dass das Angebot auf immense Nachfrage gestiegen ist. Wenn es nun langfristig verlängert wird, können es etwa Familien zuverlässig in ihre Mobilitätsplanung einbeziehen.", so die Kreisvorsitzende Laura Weber. Dieser Wandels von Individual- zu öffentlichem Verkehr sei in der dreimonatigen Testphase gar nicht möglich gewesen. Ein solcher Wandel sei aber nach Ansichts Webers längst überfällig, um im Transportsektor CO2-Emissionen einzusparen, heißt es weiter in der Pressemitteilung.

Mit jedem Jahr, in dem die Einsparungsziele nicht eingehalten werden, verstreiche kostbare Zeit, um die Klimakatastrophe zu vermeiden. Jeder Euro der jetzt nicht in Klimaschutz investiert wird, werde später die Kosten für die Bewältigung von Klimaschäden um ein vielfaches erhöhen und so sozioökonomisch benachteiligte Menschen noch stärker belasten. Das 9-Euro-Ticket sorge also nicht nur jetzt, sondern auch langfristig für soziale Gerechtigkeit, so die Jusos abschließend.