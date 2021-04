Jusos kritisieren die Entscheidung der Grünen

Die Jusos Ostalb haben sich zur grün-schwarzen Koalition der Landresregierung zu Wort gemeldet. „Die Grünen um Ministerpräsident Kretschmann haben sich für ein „Weiter-So“ mit der CDU und damit gegen eine zukunftsorientierte Politik entschieden. Wir Jusos Ostalb sind enttäuscht und entsetzt über diese Entscheidung“, heißt es in einer Pressemitteilung. Denn eine erneute grün-schwarze Landesregierung bedeuet einen großen Rückschlag im Kampf für wirklichen Klimaschutz, sozialen Wohnungsbau und kostenfreie Bildung für alle. Fünf Jahre lang hätten die Grünen ihre konservative Politik mit dem Bremsklotz CDU in der Regierung gerechtfertigt, heißt es weiter. Etwa bei der beschlossenen Änderung des Klimaschutzgesetzes, welches nicht darauf abziele, das 1,5 Grad-Ziel einzuhalten oder bei der menschenverachtenden Abschiebung von gut integrierten Geflüchteten. „Diese Koalition fortsetzen zu wollen ist eine klare Absage der Grünen an progressive Politik“, so Juso-Kreisvorsitzende Laura Weber. Nach dieser Entscheidung muss allen klar sein, dass die Grünen freiwillig mit der Union koalieren. „Wer fortschrittliche und soziale Politik möchte, muss bei der kommenden Bundestagswahl SPD wählen“, so Jule Frank von den Jusos abschließend.