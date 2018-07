Juniorteam trifft das Tor nicht

Die U-17-Fußballer des Juniorteams Aalen haben in der B-Junioren-Verbandsstaffel eine bittere 0:2-Niederlage gegen den FC Heilbronn hinnehmen müssen. Eine Unachtsamkeit bescherte Heilbronn bereits nach fünf Minuten das 0:1. Doch unbeeindruckt stürmte Aalen weiter, der Ausgleich lag in der Luft. Doch wieder kassierte Aalen in der zehnten Minute stattdessen einen Gegentreffer. Weitere Torchancen, die sich das Juniorteam im Drei-Minuten-Takt erspielte, vergab es reihenweise. Allein in der ersten Hälftet standen die Aalener Stürmer sieben Mal völlig alleine vor dem Heilbronner Torspieler.

Aalen: Marius Kohlert - Adrian Riemath (40. Ludwig Häberle), Marco Ganzenmüller, Markus Werner, Nicola Zahner, Sascha Singer, Effendi Erol (50. Maximilian Schmidt), Marcel Mädel, Patrick Grässle (60. Ersin Celen), Moritz Wille, Jonas Christlieb (60. Florian Wiedmann). (er)