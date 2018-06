Juniorteam siegt beim Sauerland Cup

Erstmals hat die U 19 des Juniorteams Aalen am traditionsreichen Sauerland-Cup in Plettenberg teilgenommen. Mit vier Siegen, einem Remis und zwei Niederlagen in der Gruppenphase gegen die U-19-Bundesliga-Teams von Eintracht Frankfurt, Essen, Duisburg, Bochum, Bielefeld und Tennis Borussia Berlin erreichten die Aalener als Gruppenerster das Halbfinale. Dort setzte sich das Team von Trainergespann Marc Ruppert und Herhard Schlipf im Neunmeter-Schießen gegen Essen durch. Im Finale gewann Aalen gegen Duisburg mit 3:1. Bester Torwart des Turniers wurde Aalens Dominik Schlipf.

Im ersten Gruppenspiel wartete mit Eintracht Frankfurt einer der Favoriten auf das Team von der Ostalb. Nach anfänglicher Nervosität besannen sich die Aalener auf ihre Stärken, kombinierten schnell und präzise nach vorne und gewannen hochverdient mit 3:0. Mit Rot-Weiß Essen wartete der Titelverteidiger auf das Juniorteam. In einem packenden Spiel hatte Aalen das Glück auf seiner Seite und gewann durch den Treffer von Torwart Schlipf mit 1:0. Ausgeglichen war auch das Spiel der Aalener gegen Bielefeld, das die Ostwestfalen mit 1:0 gewannen. Im letzten Spiel des Tages rehabilitierten sich die Rohrwang-Kicker mit einem souveränen 2:0-Sieg über Tennis Borussia Berlin. „Wir haben gezeigt, dass wir mit den Top-Klubs mithalten können“, freute sich Trainer Marc Ruppert nach dem ersten Turniertag.

Am zweiten Tag traf Aalen auf den VfL Bochum, der am am ersten Tag enttäuscht hatte und unbedingt gewinnen musste. Aalen hielt dem Druck stand, das Spiel endete leistungsgerecht unentschieden. Mit großem Selbstvertrauen erspielte sich das Juniorteam gegen Gastgeber Plettenberg einen auch in der Höhe verdienten 4:1-Sieg. Im letzten Gruppenspiel gegen die ebenfalls bereits fürs Halbfinale qualifizierten Duisburger ließ es das Team von der Ostalb etwas ruhiger angehen und unterlag mit 0:2.

Gegner im Halbfinale war wieder Essen. Die Führung der Rot-Weißen glich Aalen postwendend aus. Zwei Sekunden vor Schluss der regulären Spielzeit traf Rieger nur die Latte, so ging’s in die Verlängerung. Schlipf im Aalener Tor verhinderte mit zwei Paraden einen Rückstand. Auf der Gegenseite vergaben Gleißner und Ungureanu Großchancen. Im Neunmeter-Schießen hielt Schlipf die ersten drei Schüsse, Rama, Kienle und Rieger trafen für Aalen. Im zweiten Halbfinale setzten sich etwas überraschend Duisburg gegen Bielefeld durch.

Neun Spiele in zwei Tagen

Auch im Finale, dem neunten Spiel innerhalb von zwei Tagen, zeigte das Juniorteam eine Topleistung. Mit 3:1 schlug Aalen souverän den MSV und holte den Wanderpokal nach Aalen, zusätzlich wurde Keeper Dominik Schlipf noch zum besten Torwart des Turniers gewählt. „Es war sowohl sportlich wie organisatorisch ein tolles Turnier. Wir freuen uns schon aufs nächste Jahr,“ so Co-Trainer Gerhard Schlipf.