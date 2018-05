Juniorinnenhandball: C-Jugend der SG2H trifft auf Frisch Auf

Nach einem spielfreien Wochenende tritt die weibliche C-Jugend der SG Hofen/Hüttlingen diesen Sonntag ihr nächstes Heimspiel gegen den Bundesliganachwuchs von FA Göppingen an.

Die Mädchen aus Göppingen befinden sich aktuell auf dem letzten Tabellenplatz, doch haben sie vergangenes Wochenende ein Ausrufezeichen gesetzt und den Tabellenführer aus Remshalden geschlagen. Die Rot-Grünen Mädchen müssen mit eisernem Siegeswillen versuchen, ihre Niederlagenserie zu beenden. Es gilt in der Abwehr den nötigen Einsatz zu zeigen und vorne im Angriff wieder zielsicher den Ball im gegnerischen Tor unterzubringen. Anpfiff ist an diesem Sonntag um 15.30 Uhr in der Limeshalle in Hüttlingen.