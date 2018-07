Juniorinnen entern Staffelliga

Die Juniorinnen des Tennisclub Bopfingen feiern den Aufstieg in die Staffelliga. Sie traten in der Verbandsrunden-Saison als Vierer-Mannschaft in der Bezirksstaffel I an und schafften dabei fünf Siege in Folge.

Die Saison begann mit einem 6:0 gegen Stödtlen, anschließend folgten zwei knappe Begegnungen gegen Ebnat und Hofherrnweiler, die jeweils nur mit 3:3 und einem Satz Vorsprung gewonnen werden konnten. Am vierten Spieltag bezwangen die Bopfinger Heidenheim mit 5:1 und schlugen letztlich Waldstetten mit 4:2.