Juniorenhandball: B-Jugend der SG2H trifft auf Schmiden/Oeffingen

An diesem Samstag steht das Rückrundenspiel für die B-Jugend-Handballer der SG Hofen/Hüttlingen gegen den Tabellensiebten HSC Schmieden/Oeffingen um 11.30 Uhr in der Limeshalle an.

Nach der bitteren Pleite am vergangenen Wochenende gegen den Tabellennachbarn TSB Schwäbisch Gmünd möchten die Rot-Grünen wieder einen Sieg einfahren und den zweiten Platz zurückerobern. Dass dies kein leichtes Unterfangen werden wird, zeigte die Hinrundenpartie, die die Jungs der SG2H erst in den letzten Minuten für sich entscheiden konnten. Schmiden/Oeffingen ist eine spielstarke Mannschaft, die einen schnellen Handball spielt. Um die zwei Punkte in der heimischen Halle zu behalten, muss die SG2H sich vor allem in der Abwehr steigern.