Junioren nun in Bezirksklasse I

Die Junioren des Tennisclub Bopfingen dürfen in der kommenden Saison in der Bezirksklasse I aufschlagen. Sie spielten in der Verbandsrunden-Saison nur in einer Vierer-Gruppe mit Hin- und Rückspiel.

Dabei bezwangen sie jeweils Hermaringen und Heidenheim-Mergelstetten in beiden Partien mit 9:0. Gegen Waldstetten glänzten sie zunächst mit 7:2, verloren im Rückspiel geschwächt mit 3:6. Auf Grund des besseren Punkteverhältnisses schafften sie dennoch den Aufstieg.