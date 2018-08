„Junior“ fördert wirtschaftliches Denken

Sabine Montua vom Kölner Institut der deutschen Wirtschaft in Köln hat Lehrern im Verbandshaus von Südwestmetall in Aalen das Schülerfirmenprogramm „Junior“ vorgestellt. Gekommen waren Lehrer hiesiger Gymnasien, Gemeinschaftsschulen, Real- und Werkrealschulen auf Einladung von Schule-Wirtschaft.

An den Gymnasien sind bestehende „Junior“-Firmen meist Teil des Wirtschaftsunterrichts. Andere Schularten bieten das „Junior“-Programm als AG an. So auch die Realschule Leinzell, an der das Angebot seit 17 Jahren besteht.

Sabine Montua informierte die Lehrer über die Übungsfirmen, die von Schülern gegründet werden und reale Waren oder Dienstleistungen anbieten. Die Firmen werden in Abteilungen und Aufgaben strukturiert, Kapital wird über Anteilsscheine beschafft – wie bei einer Aktiengesellschaft. Durch die Mitarbeit werden wirtschaftliches Denken, Eigenverantwortung und Selbstständigkeit gefördert.

In Leinzell etwa bietet Hans Sturm „Junior“ an. Er ist begeistert von den Lerneffekten. „Die Abläufe in einem Unternehmen sind für die Schüler nach einem Jahr Mitarbeit nachvollziehbar. Viele finden Spaß an kaufmännischen Berufen“, sagt er.