Jungs werfen Steine auf Werbetafel.

Ein Zeuge hat am Sonntagnachmittag kurz vor 14.30 Uhr die Polizei verständigt, nachdem er zwei Jugendliche beobachtet hatte, die sich auf dem Dach eines Lebensmitteldiscounters in der Wilhelmstraße aufhielten. Von dort hatten die beiden Jungs mit Steinen gegen eine Werbetafel geworfen. Beamte des Aalener Polizeireviers trafen in der näheren Umgebung zwei 14 und 15 Jahre alte Buben an, die den Sachverhalt einräumten. Über den entstandenen Sachschaden an der Werbetafel liegen noch keine Erkenntnisse vor.