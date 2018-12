Jungs vom Sauerbach: Pause als Zweiter

Mit einem 2:1-Auswärtssieg beim Tabellenführer VfL Kirchheim/Teck kehrte die Fußball-U 19 der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach an den Sauerbach zurück. Dank des Sieges im Spitzenspiel überwintern die TSG-Jungs als Tabellenzweiter der Verbandsstaffel-Nord.

Das Spiel begann alles andere als günstig für die TSG. Nach einer schönen Einzelaktion erzielte Lasse Fröschle bereits in der vierten Spielminute die 1:0-Führung für die Gastgeber. Die TSG-Jungs hatten in der zwölften Spielminute die passende Antwort. Jan Rieger konnte sich auf der linken Seite durchsetzen. Er behielt den Überblick und passte zu Tim Krohmer in den Strafraum. Krohmer versenkte den Ball eiskalt ins rechte untere Eck zum Ausgleich. Dies gab den Jungs vom Sauerbach Selbstvertrauen. Begünstigt durch den Rückenwind gab es immer wieder gefährliche Aktionen vor dem gegnerischen Tor. Die Führung in der 26. Spielminute. Nach einem Eckball durch Tim Krohmer stand Lukas Gröner am langen Pfosten goldrichtig und köpfte zum 1:2 ein.

Nach der Halbzeit drückte Kirchheim auf den Ausgleich. Die Gastgeber kamen immer wieder gefährlich für das Tor von Simon Hägele. Hägele war aber immer auf der Hut und konnte mit tollen Paraden seinen Kasten in der zweiten Halbzeit sauber halten. Als Hägele in der 75. Spielminute schon geschlagen war stand Samuel Schwarzer auf der Torlinie und konnte in letzter Sekunde klären.

Die TSG hat Zugriff

Von nun an beruhigte sich das Spiel und die TSG hatte wieder mehr Zugriff. Als Kirchheim in der 95. Spielminute alles nach vorne warf hatte der eingewechselte Tobi Abt die Entscheidung auf dem Fuß. Sein Schuss aus 40 Metern landete aber am Pfosten. Dies sollte gleichzeitig auch die letzte Aktion sein. Somit geht eine sensationelle Hinrunde für die Jungs vom Sauerbach zu Ende. Mit 29 Punkten und einem Torverhältnis von 50:23 belegt die U 19 den zweiten Tabellenplatz.

Nun gilt es die Winterpause zu genießen und den positiven Trend in der Rückrunde fortzusetzen. Die beginnt für die TSG am 10. März.