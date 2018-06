Während die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland in vollem Gange ist, findet am 30. Juni und 1. Juli auf dem Dorfmerkinger Sportgelände ein U 11- und U 10-Fußball-Jugendturnier statt.

Die 10- und 11-jährige möglichen Stars von Morgen geben sich in Dorfmerkingen ein Stelldichein. Am Samstag, 30. Juni, findet das U-11-Turnier statt. An diesem Turniertag (10.30 Uhr) nehmen folgende Teams teil: Bayern München, FC Augsburg, VfB Stuttgart, TSG Hoffenheim, RB Leipzig, 1. FC Heidenheim, FC Aarau, FC Ellwangen und eine Härtsfeldauswahl. Am Sonntag (10 Uhr) findet dann das U 10 Jugendturnier statt. An diesem Turnier haben Bayern München, FC Augsburg, Greuther Fürth, TSG Hoffenheim, RB Leipzig, SC Freiburg, 1.FC Heidenheim, FC Aarau, FC Ellwangen und eine Härtsfeldauswahl ihr Kommen zugesagt. (jsc)