Junger Radfahrer wird schwer verletzt

Am Montag gegen 15.30 Uhr befuhr ein 30-jähriger Autofahrer die Wiesendorfstraße. Kurz vor der Einmündung der Weitbrechtstraße fuhr er an einem am rechten Fahrbahnrand parkenden Auto vorbei. Unmittelbar vor der Einmündung kam dem Autofahrer plötzlich ein 14 Jahre alter Radfahrer entgegen. Trotz einer sofortigen Bremsung konnte der 30-Jährige einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Junge stürzte von seinem Rad und verletzte sich schwer. Er musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Der Unfall wurde vermutlich von einer jungen Frau, welche mit einem etwa fünfjährigen Mädchen unterwegs war, beobachtet. Die Polizei in Aalen bittet die Frau oder sonstige Unfallzeugen, sich unter der Telefonnummer 07361 / 5240 zu melden.