Junger Mercedes-Fahrer überfährt Schilder und flüchtet

Ein unbekannter Mercedes-Fahrer ist am Donnerstagabend gegen 21.30 Uhr von der Straße abgekommen. Dabei überfuhr er laut Polizei mehrere Hinweis- und Verkehrsschilder sowie einen Leitpfosten.

Der Unfallverursacher flüchtete. Bei dem Verursacher soll es sich nach Zeugenaussagen um einen Osteuropäer mit schmächtiger Figur handeln. Der Mann soll rund 1.70 Meter groß sein und hat dunkle, an der Seite hochrasierte Haaren. Der Schaden am Auto beträgt rund 5000 Euro. Die Ermittlungen dauern an.