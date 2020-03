Junger Mann rastet aus und schlägt 74-Jährigen

Ein bislang unbekannter junger Mann, der sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, hat am Dienstagnachmittag gegen 14.45 Uhr gegen die Außenspiegel mehrerer Fahrzeuge getreten, die in der Stauffenbergstraße abgestellt waren.

Dabei schrie der Unbekannte wohl laut herum.

Im weiteren Verlauf pöbelte er einen 74-Jährigen an, der auf dem Gehweg stand und verpasste ihm einen Schlag ins Gesicht. Anschließend ging der Mann in Richtung Düsseldorfer Straße davon.

Zeugen beschrieben ihn folgendermaßen: Etwa 17 Jahre alt und rund 1,87 Meter groß, sehr schlank, blonde Haare. Der junge Mann war mit einer roten Jogging-Jacke und einer dunklen Jogging-Hose bekleidet und trug eine schwarze Schirmmütze. Auffällig an ihm ist, dass er im vorderen Mundbereich fast keine Zähne mehr hat.