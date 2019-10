Junger Kammerchor startet ins Winterprojekt

Der Junge Kammerchor startet in seine nächste Probenphase. Jugendliche Sängerinnen und Sänger können sich ab jetzt für das Projekt anmelden. Das Winterprojekt 2019/2020 mit dem Titel „Zwischen Himmel und Erde“ wird erneut in Kooperation mit dem Vokalwerk Nürnberg und der „Musikwerkstatt OH!“ der Opernfestspiele Heidenheim stattfinden. Diese Kooperation entwickelte sich 2018 im Rahmen des Programms Trafo der Kulturstiftung des Bundes. Unter der Leitung von Thomas Baur und Maddalena Ernst werden weltliche Werke unter anderem von Claudio Monteverdi, Robert Schumann, Damien Kehoe, Eriks Esenvalds oder Clement Janequin einstudiert.

In der Probenphase im November probieren JKOler unter der Anleitung von Andreas Klippert, dem musikalischem Leiter des Vokalwerks, erneut das Singen in ersten kleinen Vokalensembles aus. Ergänzt durch die Sänger des Vokalwerks erarbeiten die Ensembles dann im Januar das Programm für ihren Teil des Konzertes. In der Probenphase wird allen auch eine individuelle Stimmbildung mit den Sängern des Vokalwerks Nürnberg ermöglicht.

Das Ensemble Vokalwerk Nürnberg wurde auf Initiative von Generalmusikdirektor Marcus Bosch gegründet. Die Mitglieder des Ensembles sind auf Chormusik spezialisierte Sängerinnen und Sänger, die auch in anderen international renommierten Chören mitwirken. Das professionelle Ensemble gestaltet neben eigenen Konzerten auch sinfonische Werke und Oratorien in Konzerten des Staatstheaters Nürnberg und Konzerte und konzertante Opernaufführungen der Opernfestspiele Heidenheim. Die Opernfestspiele bauen mit der „Musikwerkstatt OH!“ ihre Ausbildungsarbeit aus und arbeiten intensiv mit Nachwuchsensembles und Musikschulen aus der Region zusammen. Die „Musikwerkstatt OH!“ ist Teil der „Lernenden Kulturregion Schwäbische Alb“ und wird gefördert in „Trafo – Modelle für Kultur im Wandel“, einer Initiative der Kulturstiftung des Bundes.

Los geht es mit dem Probenwochenende vom 15. bis 17. November 2019 in der Musikschule Oberkochen-Königsbronn. Richtig intensiv probt der JKO in der Woche vom 2. bis 6. Januar 2020 in der Internationalen Musikschulakademie auf Schloss Kapfenburg.