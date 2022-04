Junger Kammerchor Ostwürttemberg startet ins Sommerprojekt

Der Junge Kammerchor Ostwürttemberg (JKO) startet in sein Sommerprojekt „musik för sommaren“. Auf dem Plan steht eine Konzertreise nach Göteborg und eine schwedische Auftragskomposition.

Los geht es mit dem Probenwochenende vom 15. bis 17. Juli auf Schloss Kapfenburg. Die intensive Probenphase beginnt am Sonntag, 3. September, in der Musikschule Aalen. Ab 6. September beginnt die Proben- und Konzertreise nach Göteborg. Das Konzertwochenende in Giengen, Schwäbisch Gmünd und Ellwangen findet vom 16. bis 18. September statt.

Junge Sänger und Sängerinnen, Musiker und Musikerinnen sind als Teilnehmerinnen und Teilnehmer willkommen. Die Anmeldung ist bis 31. Mai auf der Homepage des JKO unter www.jko.heidenheim.com möglich.

Foto: Marlene Rudolf