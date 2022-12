Junge wird in Sammelunterkunft missbraucht

Wegen des schweren sexuellen Missbrauchs eines Kindes ist am vergangenen Samstag ein 33-jähriger Tatverdächtiger inhaftiert worden. Wie die Polizei jetzt mitteilt, hat sich die Tat am vergangenen Freitag, 2. Dezember, in einem Wohnheim für Asylbewerber zugetragen. Dem derzeitigen Ermittlungsstand zufolge hätten sich Täter und Opfer auf einer Gemeinschaftstoilette der Sammelunterkunft getroffen, wo sich der 33-Jährige an dem Jungen vergangen habe. Der Junge habe während des Tatgeschehens um Hilfe gerufen, woraufhin der Vater dazugekommen sei und die Polizei alarmiert habe. Diese habe den Tatverdächtigen dann vorläufig festnehmen können. Laut Polizeiangaben hat die Staatsanwaltschaft Stuttgart einen Haftbefehl gegen den staatenlosen Asylbewerber wegen des dringenden Tatverdachts des schweren sexuellen Missbrauchs erwirkt, der dann am Samstag bei einer richterlichen Vorführung vollstreckt worden sei. Der 33-Jährige befinde sich seitdem in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen zum Tatgeschehen dauern laut Polizei an.