Junge Union ist entsetzt über die SPD

„Entsetzt“ reagieren nach eigenen Angaben die Verbände der Jungen Union im Ostalbkreis auf die Aussagen der Ostalb-SPD, die am Montagabend das vorzeitige Ende der Großen Koalition in Berlin gefordert hatte.

„Es wäre sinnvoller für die SPD, sich auf lokale Themen zu konzentrieren, anstatt große Bundespolitik machen zu wollen“, so die Vorsitzenden der JU-Ortsverbände von Aalen, Ipf-Härtsfeld, Ellwangen und Schwäbisch Gmünd in einer Pressemitteilung. „Der Wähler hat die Ostalb-SPD bei den Kommunalwahlen drastisch abgestraft, umso wichtiger wäre es jetzt, mit umsichtigen kreispolitischen Vorschlägen anstatt blindem politischem Aktionismus aufzufallen“, so der Vorsitzende der JU in Aalen, Felix Schneider.

„Wir wollen keine österreichischen Verhältnisse. Das Letzte, was Deutschland braucht, ist eine Regierungskrise, nur weil die SPD mehr mit sich selbst als mit dem Wohl unsres Landes beschäftigt ist“, kritisiert Jonas Kaufmann, der Vorsitzende der JU in Neresheim und Bopfingen. Gerade nach der letzten Bundestagswahl habe sich gezeigt, wie langatmig eine Regierungsbildung sein könne. Nun gelte es ohne Verzögerungen, die im Koalitionsvertrag enthaltenen Projekte umzusetzen. Nur so könne man das Vertrauen der Bevölkerung wieder zurückgewinnen. „Mit solch unüberlegten Forderungen verliert die SPD nicht nur ihren verbliebenen Rückhalt, sondern beschädigt auch das Vertrauen der Bevölkerung in die Demokratie“, kritisiert Reinhard Langer, Vorsitzender der Jungen Union Schwäbisch Gmünd.

Die Junge Union spricht sich daher klar für die Fortsetzung der Großen Koalition aus, da insbesondere die schnelle Umsetzung der vereinbarten Bildungsoffensive in Wissenschaft und Forschung für die Hochschulstandorte Aalen und Schwäbisch Gmünd wichtig sei.

Auch der Ausbau von Ganztagsbetreuung an Schulen, um vor allem jungen Familien eine Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu ermöglichen, müsse nun zügig vorangetrieben werden.