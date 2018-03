Junge und alte Sportler zeigen ihr Können

Vor Kurzem sind Francis Seybold und Ziaulhaq Qayoumi vom JST Riesbürg zur Prüfung des 8. Kyu-Grades im Judo angetreten. Außerdem zeigten vier Nachwuchssportler ihr Können.

Prüfer Günther Öttwös freute sich sehr über das hohe Leistungsniveau beider erwachsenen Sportler, die sowohl im Stand wie auch am Boden mit exakt ausgeführten Techniken überzeugten. Zudem zeigten vier junge Athleten des JST bei ihrer ersten Gürtelprüfung, was sie bei ihren Trainern Rico Gröber, Christine Öttwös und Gudrun Marani gelernt haben. Unter den strengen Augen des Prüfers Günther Öttwös (3.Dan) demonstrierten sie die für den 8. Kyu erforderlichen Judo-Techniken im Stand und am Boden. Günther Öttwös lobte die Leistungen der Sportler. Maximilian Kienzler, Matthis Reinle, Julian Pflanz und Mika Römer tragen nun den weiß-gelben Gürtel.