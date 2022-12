Junge Philharmonie Ostwürttemberg: Welturaufführung zu Ostern

Beim Frühjahrsprojekt der Jungen Philharmonie Ostwürttemberg (JPO) im April kann sich das Publikum unter anderem auf die Welturaufführung der Offenbarungssinfonie des jungen Komponisten Lukas Hadinger freuen. Der passionierte Musiker ist Mitglied der JPO. „Es ist fantastisch, dass wir nicht nur ausgezeichnete Solisten, sondern auch blutjunge ambitionierte Komponisten in unseren Reihen haben. Die Sinfonie ist großartig“, so JPO-Chefdirigent Uwe Renz.

Hadinger arbeitet seit November 2018 an der Offenbarungssinfonie. Die Idee zur Komposition entstand in Zusammenarbeit mit seinem ehemaligen Religionslehrer Klaus Schütziger am Parler-Gymnasium Schwäbisch Gmünd. Die Urfassung erhielt beim 17. Schülerwettbewerb Christentum und Kultur Baden-Württemberg den Sonderpreis „Arbeiten mit künstlerischmusischer Ausrichtung“. Bei den Proben zum Sommerprojekt der JPO 2019 wurde die erste Fassung auch vom Orchester angespielt. Im April 2023 ist es nun endlich soweit. „Ich arbeite seit vier Jahren an der Offenbarungssinfonie,“ erzählt Hadinger. „Daher bin ich sehr dankbar, mit der JPO unter der Leitung von Uwe Renz das perfekte Orchester für die Uraufführung gefunden zu haben.“

Lukas Hadinger spielt Klarinette, Bariton- und Tenorsaxofon, seine große Liebe gilt dem Fagott. 2010 begann er seine musikalische Ausbildung beim Musikverein Herlikofen an der Klarinette, wo er heute die Jugendkapelle leitet. Der Musikverein spielte 2018 die Uraufführung seines Werks „Vesuvius“. Mitglied der JPO ist Hadinger seit 2017, 2021 wurde er zum Orchestervorstand gewählt. Zudem ist er Bandmitglied von Brasst scho‘. Das Komponieren brachte sich Hadinger mit elf Jahren gemeinsam mit Yannik-Maurice Groß bei, mit 15 begann er dann Kompositions- und Klavierunterricht bei Michael Schefold zu nehmen. Nach seinem Abitur am Parler-Gymnasium 2020 begann Hadinger sein Studium der Humanmedizin an der Universität Ulm.