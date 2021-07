Junge Philharmonie: Bläse löst Pavel ab

Bei der Mitgliederversammlung der Jungen Philharmonie Ostwürttemberg (JPO) hat Landrat Joachim Bläse seinen Vorgänger Klaus Pavel als Vorsitzenden abgelöst. Seit dem Jahr 2000 hatte Pavel die JPO als Vorsitzender vertreten und damit die Entwicklung des Orchesters zu einem musikalischen Botschafter und Kulturträger aus der Region mit überregionaler Strahlkraft maßgeblich unterstützt.

Zahlreiche Mitglieder waren zur Versammlung erschienen, denn es galt, einen neuen ersten Vorsitzenden als Nachfolger von Klaus Pavel zu wählen. Dieser hatte sich nach seinem mehr als 20-jährigen Engagement nicht mehr zur Wahl aufstellen lassen, um den Stab an seinen Nachfolger Joachim Bläse zu übergeben.

Gegründet wurde das Orchester im Zusammenhang mit der Zukunftsinitiative Ostwürttemberg und es habe sich durch großen Idealismus, ehrenamtliche Tätigkeit, aber auch finanzielle Förderung sowie die Zusammenarbeit mit den Musikschulen über die Jahre hinweg zu einem ausgewachsenen Sinfonieorchester etabliert, so Pavel in seinem Rechenschaftsbericht. Als eine wahre Herzensangelegenheit bezeichnete der frühere Landrat die JPO, die talentierten jungen Menschen zwischen 13 und 26 Jahren einen Raum biete, in dem ihr Lerneifer und die Begeisterung für die Musik bestens aufgehoben seien.

Für sein großes Engagement und seinen stetigen Einsatz für das Orchester dankte Kirchenmusikdirektor und zweiter Vorsitzender Thomas Haller Klaus Pavel und überreichte ihm die neu angefertigte JPO-Ehrennadel, nachdem die Mitgliederversammlung Pavel auf Vorschlag des Vorstands zum Ehrenvorsitzenden ernannt hatte. Landrat Joachim Bläse wurde einstimmig durch die Mitglieder zum neuen ersten Vorsitzenden des Vereins gewählt.

„Ich freue mich auf die bevorstehenden Aufgaben. Den jungen Musikerinnen und Musikern soll durch die JPO auch zukünftig ein gefestigter Rahmen geboten werden, der die Arbeit des Orchesters und des musikalischen Nachwuchses auf seinem Entwicklungsweg auf so hervorragende Weise begleitet“, so Bläse.