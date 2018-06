Junge Musiker spielen beim Preisträgerkonzert auf

Eine Woche nach dem 55. Regionalwettbewerb Ostwürttemberg von Jugend musiziert haben junge Talente beim Preisträgerkonzert am Sonntag in der Steinheimer Albuchhalle ihr Können gezeigt. In seiner Begrüßung betonte der Heidenheimer Landrat Thomas Reinhardt das hohe Niveau des diesjährigen Wettbewerbs: Von den über 160 Teilnehmerinnen und Teilnehmern hat die beeindruckende Anzahl von 142 Talenten einen ersten Preis erzielt, davon erhielten 75 junge Musiker eine Weiterleitung zum Landeswettbewerb.

In der voll besetzten Albuchhalle präsentierte eine Auswahl der ersten Preisträger ein facettenreiches Programm aus unterschiedlichen Epochen. Die jungen Musiker – manche davon nicht größer als ihr Instrument – deckten ein breites musikalisches Spektrum von Gesang über Gitarre über Klavier und Kontrabass bis hin zu Saxofon und Schlagwerk ab. Die Zuschauer zeigten sich wahrlich beeindruckt von den kurzweiligen und abwechslungsreichen Darbietungen.

Eng wurde es dann auf der Bühne, als die zahlreichen Nachwuchstalente ihre Urkunden aus den Händen von Landrat Thomas Reinhardt, Steinheims Bürgermeister Olaf Bernauer und Dieter Steck, Vorstandsvorsitzender der Kreisparkasse Heidenheim, erhielten.

Dieter Steck betonte in seinem abschließenden Grußwort auch stellvertretend für die Kreisparkasse Ostalb, dass sich die Kreissparkassen der Region Ostwürttemberg sehr über die engagierte Arbeit der Musikschulen in der Region freuen. In Bezug auf die musikalische Nachwuchsförderung stehe daher außer Frage, dass sie den Wettbewerb auch in Zukunft unterstützen werden – schließlich sei das Geld gut angelegt.

Mit Spannung fiebern die weitergeleiteten Teilnehmer nun den Wertungen auf Landesebene in Bietigheim-Bissingen und Meckenbeuren entgegen. Zum krönenden Abschluss werden die Bundespreisträger des 55. Wettbewerbs „Jugend musiziert“ am 17. Juni auf Schloss Kapfenburg konzertieren.