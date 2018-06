Junge Menschen in ihrer neuen Lebensphase begleiten

Die evangelische und katholische Hochschulgemeinde Aalen hat am Donnerstagvormittag in ihr neues Semesterprogramm vorgestellt. Offen für alle Fragen und Anliegen, werde man auf die mehr als 5000 Studenten der Hochschule zugehen, um sie unabhängig von der Religionszugehörigkeit zu gemeinsamen Treffen und Gesprächen einzuladen, betonten Pastoralreferent Tobias Obele und Stadtpfarrer Bernhard Richter.

„Die Kirchen müssen an der Hochschule vertreten sein“, begründet Obele sein Engagement für die Hochschulgemeinde. „Gerade an einer technischen Hochschule“, ergänzte der hier als Studierendenpfarrer agierende Bernhard Richter. Zusammengestellt haben die Beiden zahlreiche Angebote wie Gottesdienste, Treffs, Vorträge und gemeinsame Unternehmungen. „Dabei lassen wir den Ideen und Wünschen der Studenten viel Raum“, so Richter, der das Stichwort Raum nochmals aufgriff, um auf die Schwierigkeiten der Hochschule zu verweisen, der Hochschulgemeinde einen adäquaten Versammlungsraum zur Verfügung zu stellen.

Zum Semesteranfangsgottesdienst rechnen die beiden Geistlichen mit einer proppenvollen Stadthalle, was die Geistlichen als Zeichnen für das große Interesse junger Menschen an kirchlicher Begleitung verstehen. „Gerade die Studienanfänger finden sich oftmals in einer schwierigen Situation wieder: Weg von Zuhause, auf sich allein gestellt, Trennung von Familie und Freunden. Sie haben ihr altes Leben zurückgelassen“, glaubt Richter und sein Kollege Obele fügt an: „Für die Neustudenten beginnt eine spannende Lebensphase, bei der wir uns als Begleiter anbieten.“ Die Möglichkeiten dazu eröffnet das Semesterprogramm unter anderem bei montäglicher Meditation unter dem Titel „Aufatmen in der Stille“ und bei den „etwas anderen Gottesdiensten“. Aber auch gesellig und kulturell ist die Gemeinde unterwegs, beispielsweise beim „Meet and Greet“ für die Erstsemester, beim gemeinsamen Kino- und Theaterbesuch und den internationalen Abenden im „Tower“.

Raus aus der Einsamkeit, rein in die Gemeinschaft, so die Empfehlung, die insbesondere auch für das „Ethikcafé“ gilt. „In allen Bereichen menschlichen Lebens werden ethische Fragen berührt. Gerade auch technische Studiengänge implizieren diese. In unserem Ethik-Café nehmen wir dazu Stellung, diskutieren über angewandte Ethik“, erläutert Obele. Es gehe insbesondere um Fragen der Gerechtigkeit, Verantwortung, Freiheit. Im kommenden Semester gibt es dazu Vorträge von Prof. Harry Bauer (“Schneller, besser, weiter“, 19. Oktober), Prof. Jörg Knoblauch (“Führen durch Vorleben“, 23.November) und Prof. Karsten Wendland (“Beendet das Altern und den Tod“, 11. Januar).

Die Flyer der Hochschulgemeinde liegen überall aus. Informationen gibt es zudem unter www.hs-aalen.de/hochschulgemeinde. Treffpunkt ist der Raum 040 im Hauptgebäude Beethovenstraße.