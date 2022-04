Junge Männer stehlen Absperrgitter für Bauwagen

Gegen 1.25 Uhr am Sonntagmorgen entwendeten zwei 18 und 19 Jahre alte Männer von einer Baustelle in der Kirchstraße zwei Absperrgitter, die sie abmontierten und ohne jegliche Sicherung auf das Dach ihres Fahrzeuges aufluden. Polizeibeamte trafen die beiden sitzend in ihrem Fahrzeug an. Die mutmaßlichen Diebe gaben an, die Gitter für ihren Bauwagen verwenden zu wollen. Während der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass der 19-jährige Fahrer nach Alkohol roch, weshalb er sich einem entsprechenden Test unterziehen musste.