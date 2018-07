Eine 18-jährige Autofahrerin hat die Vorfahrtsregeln missachtet und einen Unfall gebaut. Das berichtet die Polizei am Samstag. Die junge Frau sei am Freitagabend von der Hegelstraße nach rechts in die Alte Heidenheimer Straße in Aalen abgebogen.

Hierbei missachtete sie die Vorfahrt einer von links kommenden 25-Jährigen. Die beiden stießen zusammen. Der Unfall verursachte einen Schaden von rund 8000 Euro.