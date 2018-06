Junge Forscher gehen auf Entdeckungsreise

Spannende Experimente, verblüffende Naturwissenschaft und interessante Phänomene haben rund 170 kleine Forscher am „Tag der kleinen Forscher“ von Explorhino im Hirschbachtal zwischen Freibadeingang, Interkulturellem Garten und Aufwindhof erlebt. Geforscht wurde an zehn Stationen: Unter anderem, wie Zuckerteilchen wandern (unser Bild), wie man ein flugfähiges Papierflugzeug bastelt oder was sich so alles im Kocher tummelt. Organisatorin Katja Albrecht freute sich sehr über den großen Andrang: Schon kurz nach der Öffnung sei der Tag „ein voller Erfolg“ gewesen. (lem)