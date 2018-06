Junge Bläser meistern großen Auftritt

Von wegen Blasmusik und Naserümpfen. Wem diese Assoziation im Kopf herumspukt, der war sicherlich nicht unter den Zuhörern des Blasmusikkonzerts, das der Bläserspielkreis Waldhausen, die Jugendkapelle des Musikvereins Ebnat, die Jugendkapelle Aalen (mit Vororchester), die Jungmusiker MV Dewangen, das Nachwuchsorchester Unterkochen, das Jugendblasorchester MV Fachsenfeld und das Jugendorchester SHW-Bergkapelle in der Stadthalle präsentiert haben.

Ein Konzert der Superlative, nicht nur des Musikangebotes wegen, sondern auch mit Blick auf die Vielzahl der Teilnehmer und deren unterschiedlichster Ausgangssituation. Initiator und Musikschulleiter Ralf Eisler sieht in dem erstmals veranstalteten Konzert eine gute Möglichkeit, Blasmusik in ihrer vielfältigsten Form einem interessierten Publikum zu unterbreiten. Einem jungen, mag man anfügen, denn der potenzielle Nachwuchs ist die Zielgruppe der acht beteiligten Spielkreise, Orchester und Musikvereine.

Regelrechtes Gewusel

Die Idee kam Ralf Eisler während des alljährlich im Mai stattfindenden „Big Band Battle“, einem musikalischen Wettstreit von Schulbands. „Vergleichbares schwebte mir bezüglich der Blasorchester vor. Gemeinsam zu musizieren und dabei die große Bandbreite von Blasmusikinstrumenten zu demonstrieren.“ Alle Aalener Musikvereine hätten sofort zugesagt, freute sich Eisler, der heuer als Gastgeber fungierte und 280 junge Musiker nebst Eltern, Großeltern, Verwandten und Freunden begrüßen konnte.

Ein regelrechtes Gewusel herrschte folglich in der Stadthalle. Flöten, Trompeten, Posaunen und all die anderen Blech- und Holzblasinstrumente wurden ausgepackt und für den großen Auftritt gerichtet. Für die elfjährige Lisa Sorg eine vergnügliche Vorbereitung. „Ich spiele Querflöte, weil das einfach Spaß macht und weil man im Verein immer wieder neue Musikstücke dazulernen kann.“ Eisler hört dies gern, weiß er doch um die Nachwuchssorgen der Vereine. „Wie beim Sport, so werden auch in der Musik die Aktiven zahlenmäßig aus unterschiedlichsten Gründen rar.“

Die Mischung macht’s

Bei dem vom Bläserspielkreis Waldhausen eröffneten Konzert war davon freilich nichts zu spüren. Die jungen Flötisten widmeten sich spielfreudig dem „Supercalifragilistisch“ aus dem Musical „Mary Poppins“. Bemerkenswert war bei diesem Musikreigen, dass Moderator Alfons Hug überwiegend moderne Stücke ankündigen konnte. Dazwischen fanden sich allerdings immer wieder Highlights aus dem klassischen Repertoire.

„Der Reiz liegt eben in der richtigen Mischung aus alter und neuer Musik“, kommentierte die 14-jährige Melanie Zeller das vielseitige Programm.

Für Bürgermeister Wolf-Dietrich Fehrenbacher beweist das Konzert, wie gut Kinder und Jugendliche in Musikvereinen, Orchestern und Musikschulen zusammenarbeiteten. Insbesondere erführen sie durch das gemeinsame Spiel eine positive Sozialisation. Damit leisteten die Verantwortlichen in den Vereinen einen wertvollen Beitrag für eine funktionierende Gesellschaft.